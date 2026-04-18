Ива Иванова е финалистка в Монастир

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка победи на полуфиналите четвъртата в схемата Верена Мелис (Италия) с 6:2, 6:3. Срещата продължи час и 46 минути.

19-годишната Иванова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, спечелен с 6:2. Тя спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 във втората част, а след това затвори мача на собствен сервис с 6:3 с първия си мачбол.

Това е четвърта поредна победа на турнира за нея при само един загубен сет, а в спор за титлата тя ще играе утре срещу седмата поставена Адитя Карунаратне (Хонконг).

До момента Иванова все още няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това ще бъде четвърти финал за нея във веригата и трети през сезона.