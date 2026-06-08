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Поредно признание за WINBET Национален тенис център

  • 8 юни 2026 | 16:22
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Поредно признание за WINBET Национален тенис център

През уикенда на кортовете на WINBET Национален тенис център в София се проведе поредното издание на традиционния любителски тенис турнир „Peugeot Roland-Garros" за смесени двойки.

Надпреварата стартира през 2000 година и е най-старото любителско тенис събитие в България, което се провежда повече от четвърт век. Организаторите на турнира изразиха своята благодарност към домакините от WINBET Национален тенис център за поредната отлична организация, като им връчиха специално изработена по този повод купа.

Победители в тазгодишното издание станаха Цоло Цветков и Гергана Недина, които във финала се наложиха с 2:0 сета над Виктор Петров и Уляна Буранова. Сред участниците отново беше и Петър Михнев – първият шампион в историята на турнира, като по този повод организаторите също го наградиха.

Събитието бе поредната проява от богатия календар на тенис центъра, разположен в Борисовата градина.

По традиция там се подготвят редица национални състезатели, а от началото на юни се провежда и традиционният летен лагер за деца и младежи на възраст от 6 до 18 години. Програмата е насочена към всички, които желаят да развиват тенис уменията си, да водят активен начин на живот и да прекарат лятната ваканция по най-добрия начин – на тенис корта.

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