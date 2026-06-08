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Чилич отстрани Шаповалов на старта в Хертогенбош

  • 8 юни 2026 | 20:57
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Чилич отстрани Шаповалов на старта в Хертогенбош

Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира на трева АТП 250 в Хертогенбош (Нидерландия). Хърватският ветеран победи трудно с 6:7 (5), 6:4, 7:5 седмия в схемата Денис Шаповалов в среща от първия кръг.

Чилич допусна пробив за 1:2 в третия гейм на последната част, но след това се добра до 5:5. В 12-ия гейм канадецът отново загуби подаването си, приключвайки участието си в Хертогенбош.

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Във втория кръг Марин Чилич ще играе срещу Нуно Боржеш. Португалецът се наложи с 6:4, 6:4 срещу Теренс Атман (Франция).

Напред продължава и Бенжамен Бонзи. Френският тенисист се елиминира представителя на домакините след 6:4, 6:4 Меес Ротгеринг.

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Снимки: Gettyimages

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