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Димитър Кузманов загуби в квалификациите в Братислава

  • 8 юни 2026 | 16:26
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Димитър Кузманов загуби в квалификациите в Братислава

Втората ракета на България Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

Пловдивчанинът, който е девети поставен в схемата на пресявките, допусна обрат и отстъпи на поставения под номер 2 Бувайсар Гадамаури (Белгия) с 6:3, 4:6, 2:6 в мач, продължил близо два часа.

Кузманов започна двубоя силно, а във втория сет остана равностоен на противника си и единствено допусна пробив в десетия гейм, с който Гадамаури изравни общия резултат. В решаващия сет белгиецът поведе с 3:0 след брейк още във втория гейм, а до края българинът не успя да се върне в двубоя.

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски ще започне от основната схема на сингъл срещу Жоао да Силва (Бразилия).

В надпреварата при дуетите Донски и Андрю Паулсон (Чехия) са трети поставени и първите им съперници ще бъдат Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна).

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Снимки: Imago

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