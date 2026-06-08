Поставената под №1 Екатерина Александрова отпадна в Хертогенбош

Бившата шампионка Екатерина Александрова отпадна от турнира по тенис на трева WTA 250 в Хертогенбош, Нидерландия. Поставената под номер 1 рускиня загуби с 4:6, 6:7 (5) срещу Пана Удварди в мач от първия кръг.

Унгарката, която се намира на 65-то място в световната ранглиста, направи решителен пробив за 4:3 в първия сет, след което поведе в двубоя.

BIG MOMENT 💪



Panna Udvardy defeats No.1 seed Alexandrova 6-4, 7-6(5) to march on in 's-Hertogenbosch!#libemaopen pic.twitter.com/cydSDFkQF8 — wta (@WTA) June 8, 2026

В следващата част двете тенисистки по два пъти загубиха началния си удар, а в тайбрека Удварди успя да победи със 7:5 след равностойна игра, а мачът продължи точно 100 минути.

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Във втория кръг унгарката ще играя срещу Даря Снигур. Украинката елиминира с 6:1, 7:6 (2), участващата с "уайлд кард" испанка Паула Бадоса.

Втората в основната схема Клара Таусон също отпадна от турнира в Нидерландия. Датчанката загуби с 4:6, 4:6 срещу Миа Поханкова от Словакия, която играе в основната схема с "уайалд кард".

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