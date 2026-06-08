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Иван Тиков проведе работна среща с Весела Лечева

  • 8 юни 2026 | 17:21
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Иван Тиков проведе работна среща с Весела Лечева

Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков проведе работна среща с председателя на БОК Весела Лечева и Олга Лазарчук, която е директор в отдела за развитие на Международната тенис федерация (ITF) за Европа, съобщиха от БФТ.

Тримата обсъдиха развитието на тениса в контекста на олимпийските програми и възможностите, които те предоставят за обучения на треньори и провеждане на семинари.

„Новото ръководство на БОК беше вписано преди броени дни и тепърва ще водим разговори с всички федерации за възможностите, които дават олимпийските програми", каза Лечева.От своя страна Тиков изтъкна, че сред най-важните задачи са развитието на младите тенисисти, треньорската квалификация и правилното управление на процесите.

Лечева добави, че ще разчита на всяка експертиза, а БОК ще бъде отворен за работа с федерациите.

„Една от най-важните ни задачи е да направим достъпни всички програми за българските спортни организации, състезатели, треньори и специалисти", каза още Лечева.

В края на седмицата шампионът от Уимбълдън и US Open при юношите Иван Иванов ще бъде в Будапеща, където ще участва в галата на Европейските олимпийски комитети. Иванов е сред шестимата номинирани за най-добър млад спортист на Стария континент, а по време на Генералната асамблея на ЕОК ще бъде определено и крайното класиране.

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