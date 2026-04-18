Чуамени предупреди: При следващите обиди към Винисиус ще напуснем терена

Орелиан Чуамени не беше на „Алианц Арена“ при отпадането на Реал Мадрид от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, тъй като изтърпяваше наказание заради натрупани жълти картони. Халфът на “кралете” гледаше мача отстрани като обикновен зрител. Въпреки това през този сезон французинът беше един от стълбовете в състава на „белите“ и безспорен титуляр.

В интервю за Pivot Podcast френският полузащитник се върна към най-трудния си период в Реал Мадрид, разказа как са му повлияли освиркванията и напрежението и постави ясна граница по отношение на расистките обиди в Шампионската лига.

Полузащитникът си припомни момента, в който е бил под светлината на прожекторите. „Превърнаха ме в изкупителна жертва. В първите 10-20 минути стадионът ме освиркваше при всяко докосване на топката. Тази ситуация или те унищожава, или си казваш: „Такива са нещата“. Замислих се какво мога да контролирам и единственото нещо беше моето представяне. Нивото на напрежение в Реал Мадрид е нещо съвсем различно. Хората ще говорят за всичко, което правиш, било то добро или лошо.“

Чуамени бързо е осъзнал къде се намира. Настроил е първо ума си, а след това и краката си. „Всички говореха за мен, за начина ми на игра. Преди една-две години бях лош играч, освиркваха ме на стадиона, така че усетих, че съм преминал през много, и това определено ми помогна психически. Сега знам, че каквото и да направя, хората ще говорят, затова просто не им обръщам внимание. Да играеш за Реал Мадрид е най-голямата сцена в спорта – напрежението е привилегия.“

Французинът коментира и случилото се в Шампионската лига с Винисиус Жуниор и Джанлука Престиани от Бенфика. Той не избегна темата, а беше директен: „Нарекоха Вини “маймуна”. Чувствам, че следващата стъпка ще бъде да спрем да играем. Няма да позволим подобни сцени да се повтарят.“

