Манчестър Сити срещу Арсенал в решителен сблъсък за титлата в Премиър лийг

Премиър лийг навлиза в своята решаваща фаза, а 33-ият кръг ни предлага сблъсъка, който цяла Англия чака. На стадион „Етихад“ Манчестър Сити приема лидера Арсенал в мач с огромно значение за титлата. Към момента „артилеристите“ заемат първото място със 70 точки от 32 изиграни мача. Манчестър Сити е плътно зад тях на втора позиция с 64 точки, но и с мач по-малко. Евентуална победа за домакините би съкратила дистанцията до психологическия минимум, докато триумф за лондончани би им осигурил сериозно предимство в последните седмици от кампанията.

Манчестър Сити влиза в този двубой в отлична форма на домашната сцена. В последните си два мача от първенството и ФА Къп, „гражданите“ записаха впечатляващи победи – 3:0 срещу Челси и разгромното 4:0 над Ливърпул. Въпреки отпадането от Шампионската лига след загуба с 1:2 от Реал Мадрид, тимът на Пеп Гуардиола демонстрира стабилност, като в този период успя да спечели и Карабао Къп именно срещу Арсенал, с което със сигурност взе психологическо предимство над основния си съперник за титлата.

От друга страна, Арсенал показва известни признаци на колебание в най-неподходящия момент. В последните си пет срещи във всички турнири, „топчиите“ записаха само една победа (1:0 срещу Спортинг Лисабон в Европа). В първенството те допуснаха изненадващо поражение с 1:2 от Борнемут, а в последния си мач в Шампионската лига завършиха наравно 0:0 със Спортинг, макар този резултат да ги класира напред. Тимът на Микел Артета ще трябва бързо да намери отново своя ритъм, ако иска да си тръгне с нещо от Манчестър.

Историята между двата отбора през този сезон е изключително интересна. В последния им сблъсък на 22 март Сити триумфира с 2:0 във финала за Карабао Къп с два гола на младия Нико О'Райли. Арсенал обаче има спомена от разгромната победа с 5:1 през февруари, когато Йодегор, Партей и Хавертц бяха сред голмайсторите. В исторически план Пеп Гуардиола има предимство над своя бивш асистент Микел Артета с 9 победи срещу 3 за баска, но в последните шест срещи между двата тима Арсенал е показал, че знае как да се противопостави успешно на „гражданите“.

Вниманието отново ще бъде насочено към Ерлинг Холанд, който продължава да тероризира защитите със своите 20 гола през сезона в лигата. За Арсенал голямата заплаха е Виктор Гьокереш, който вече има 12 гола на сметката си и ще бъде основното оръжие в предни позиции при отсъствието на някои ключови фигури.

Пеп Гуардиола има сериозни главоболия в защита. Рубен Диаш и Йошко Гвардиол са аут за дербито. Джон Стоунс остава под въпрос, въпреки че поднови тренировки, а състоянието на Нико О'Райли също ще се преценява в последния момент, макар информациите за него да са по-оптимистични.

Ситуацията в лагера на лондончани не е по-лека. Голямата звезда Букайо Сака е извън строя заради контузия в ахилеса. Микел Мерино и Нони Мадуеке също пропускат мача. Под сериозна въпросителна са капитанът Мартин Йодегор, Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори, което може да принуди Артета да прави сериозни ротации в състава.