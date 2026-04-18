  Трима българи на 1/4-финал в Малта

Трима българи на 1/4-финал в Малта

  18 апр 2026 | 15:59
Трима българи на 1/4-финал в Малта

Гергана Павлова и двойката мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов се класираха за четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта).

Павлова победи швейцарката Жули Франконвил с 25:23, 21:13 за 38 минути и записа втори успех в надпреварата. Следващата й съперника ще бъде осмата поставена Луцие Крулова (Чехия).

По-късно днес Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2 в схемата, ще играят на осминафиналите на двойки жени. срещу Йорина Ян и Аник Мецгер (Швейцария).

На мъже двойка Евгени Панев и Цветомир Стоянов спечелиха без игра след отказ на съперниците им Андреас Роксвааг и Матиас Вон (Норвегия) и продължават на четвъртфиналите.

На смесени двойки водачите в схемата Евгени Панев и Габриела Стоева загубиха на осминафиналите от Йоеп Стропер и Стере Банг (Нидерландия) с 16:21, 19:21.

Междувременно, българските състезатели си гарантираха четири медала от международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, който се провежда в Свиленград.

До полуфиналите достигнаха на смесени двойки третите поставени Георги Рупцов и Елена Попиванова и на двойки юноши Теодор Митев и Калоян Великов.

На четвъртфиналите играха още на двойки Стилиян Нановски/Георги Рупцов и Патрик Димитров на единично и на двойки.

Още от Други спортове

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 5256
  • 1
Карлос Насар замина за Европейското

Карлос Насар замина за Европейското

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 8045
  • 12
Само Топалов е доминирал като Синдаров

Само Топалов е доминирал като Синдаров

  • 18 апр 2026 | 11:17
  • 1321
  • 0
Два важни мача за българското ръгби тази пролет

Два важни мача за българското ръгби тази пролет

  • 18 апр 2026 | 10:36
  • 747
  • 0
Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

  • 18 апр 2026 | 05:46
  • 1447
  • 0
Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

  • 18 апр 2026 | 05:22
  • 959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 27382
  • 84
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 31650
  • 19
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 5087
  • 4
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 14373
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 5256
  • 1
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 12163
  • 10