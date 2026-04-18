Трима българи на 1/4-финал в Малта

Гергана Павлова и двойката мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов се класираха за четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта).

Павлова победи швейцарката Жули Франконвил с 25:23, 21:13 за 38 минути и записа втори успех в надпреварата. Следващата й съперника ще бъде осмата поставена Луцие Крулова (Чехия).

По-късно днес Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2 в схемата, ще играят на осминафиналите на двойки жени. срещу Йорина Ян и Аник Мецгер (Швейцария).

На мъже двойка Евгени Панев и Цветомир Стоянов спечелиха без игра след отказ на съперниците им Андреас Роксвааг и Матиас Вон (Норвегия) и продължават на четвъртфиналите.

На смесени двойки водачите в схемата Евгени Панев и Габриела Стоева загубиха на осминафиналите от Йоеп Стропер и Стере Банг (Нидерландия) с 16:21, 19:21.

Междувременно, българските състезатели си гарантираха четири медала от международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, който се провежда в Свиленград.

До полуфиналите достигнаха на смесени двойки третите поставени Георги Рупцов и Елена Попиванова и на двойки юноши Теодор Митев и Калоян Великов.

На четвъртфиналите играха още на двойки Стилиян Нановски/Георги Рупцов и Патрик Димитров на единично и на двойки.