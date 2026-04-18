Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба с 0:48 от Украйна за Европейско първенство

Мъжкият национален отбор на България по ръгби отстъпи с 0:48 (0:10) на силния състав на Украйна във втората си среща от група „С“ на Дивизия „Конферънс“ на Европейското първенство. Срещата се игра в Кишинев на стадион „Динамо“, а украинците имаха доминация през цялата среща.

След първото полувреме отборът на Украйна водеше с 10:0, макар българската селекция да показа добро лице и не се предаде до самия край. Въпреки влизането в игра дори на орът новия национален селекционер Ивайло Иванов, картината не се промени и „лъвовете“ не успяха да отбележат дори точка на добре структурирания състав на съперника, а накрая и отпаднаха физически.

Украинците направиха 7 есета, 5 от които пълни и вкараха един наказателен.

С този успех Украйна печели групата, тъй като има победи и над другите два състава – Молдова и Турция. Турците са на дъното на класирането без актив, а Молдова и България имат по една победа.

Следващият мач за българския национален отбор по ръгби е в София - следващата събота (25 април), когато на стадион „Локомотив" гостува съставът на Молдова в директен сблъсък за 2-ото място. Единстевно победителят в групата получава правото да играе плейоф за повишаване на тима в „Дивизия Трофи“, което е второто ниво на ръгби-спорта в Европа. Тимът на Украйна още преди началото на мачовете беше приман като фаворит, тъй като изпадна от тази дивизия.