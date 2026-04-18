  • 18 апр 2026 | 17:10
Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба с 0:48 от Украйна за Европейско първенство

Мъжкият национален отбор на България по ръгби отстъпи с 0:48 (0:10) на силния състав на Украйна във втората си среща от група „С“ на Дивизия „Конферънс“ на Европейското първенство. Срещата се игра в Кишинев на стадион „Динамо“, а украинците имаха доминация през цялата среща.

След първото полувреме отборът на Украйна водеше с 10:0, макар българската селекция да показа добро лице и не се предаде до самия край. Въпреки влизането в игра дори на орът новия национален селекционер Ивайло Иванов, картината не се промени и „лъвовете“ не успяха да отбележат дори точка на добре структурирания състав на съперника, а накрая и отпаднаха физически.

Украинците направиха 7 есета, 5 от които пълни и вкараха един наказателен.

С този успех Украйна печели групата, тъй като има победи и над другите два състава – Молдова и Турция. Турците са на дъното на класирането без актив, а Молдова и България имат по една победа.

Следващият мач за българския национален отбор по ръгби е в София - следващата събота (25 април), когато на стадион „Локомотив" гостува съставът на Молдова в директен сблъсък за 2-ото място. Единстевно победителят в групата получава правото да играе плейоф за повишаване на тима в „Дивизия Трофи“, което е второто ниво на ръгби-спорта в Европа. Тимът на Украйна още преди началото на мачовете беше приман като фаворит, тъй като изпадна от тази дивизия.

Още от Други спортове

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 6803
  • 1
Карлос Насар замина за Европейското

Карлос Насар замина за Европейското

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 10060
  • 13
Само Топалов е доминирал като Синдаров

Само Топалов е доминирал като Синдаров

  • 18 апр 2026 | 11:17
  • 1538
  • 0
Два важни мача за българското ръгби тази пролет

Два важни мача за българското ръгби тази пролет

  • 18 апр 2026 | 10:36
  • 828
  • 0
Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

  • 18 апр 2026 | 05:46
  • 1463
  • 0
Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

  • 18 апр 2026 | 05:22
  • 969
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 35518
  • 118
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 37714
  • 22
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 11736
  • 7
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 15976
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 6803
  • 1
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 13790
  • 13