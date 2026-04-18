Йоана Илиева извън Топ 15 на Световната купа по фехтовка в Атина

  • 18 апр 2026 | 19:45
Йоана Илиева се класира на 17-о място на сабя на турнира за Световната купа по фехтовка в Атина. На пътеките в гръцката столица излязоха 204 сабльорки от 39 държави, сред които пет българки.

Илиева (Свечников) стартира участието си в състезанието срещу Виктория Граудинс от Германия и записа безапелационна победа с 15:2. В двубоя за място сред най-добрите 16 българката загуби от Луца Сюч от Унгария с 9:15 и остана 17-а. Унгарката завоюва бронзов медал.

Във втория ден на турнира играха също Емма Нейкова (Свечников) и Вероника Василева (Свечников), които вчера се пребориха за място сред най-добрите 64.

Василева игра в първи кръг от елиминациите срещу Сиобхан Съливан от САЩ, отстъпи с 9:15 и приключи надпреварата на 39-а позиция, съобщават от БФ Фехтовка.

В първия кръг от елиминациите Нейкова се изправи срещу  Ха-йон Джон от Република Корея, загуби със 7:15 и завърши 61-а.

Белослава Иванова (ЦСКА) игра вчера в предварителните кръгове на турнира и се нареди на 107-о място, Ралица Гаджева (Младост) раздели 169-170-о с Марина Паизи от Гърция.

Утре предстои отборната надпревара при жените на сабя, а България ще стартира от втория кръг срещу Полша.

