Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

През февруари футболната легенда Димитър Бербатов стана съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите за младежта и спорта. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед изготви анализ на реалната картина в българския спорт, който презентира в Министерски съвет във вторник. Докладът на някогашния голмайстор е поместен в 423 страници, върху които се разглежда проблематиката на родния спорт.

След проведената дискусия се разбра, че анализът и предложенията в него са внесени в деловодството на Министерски съвет, както и в това на спортното министерство. Първият въпрос от проучването на Бербатов засяга държавната субсидия, без да се уточнява какъв точно е нейният размер. Прави впечатление, че липсват отговори на БФ Бокс и БФ Борба например.

Ето какво отговориха спортните федерации на въпроса "Какъв процент от необходимия Ви годишен бюджет се покрива от държавна субсидия?", като в документа се уточнява, че отговорите са без редакторска намеса:



БФ Авиомоделизъм: Последните 2 години получаване субсидия в рамките на 20 000 EUR за участия на медалисти в Световни и Европейски първенства - 40%

Българска федерация по водомоторен спорт: 0

Българска федерация на радиолюбителите: 40-50

Български чирлидинг съюз: около 15 процента

Българска асоциация по триатлон: 75%

Българска федерация конен спорт: 36.27% издръжка на федерацията, 0.02% издръжка на спорта в страната

Българска федерация по корабомоделен спорт: Нямаме такава в продължение на повече от 10 години.

Българска федерация по хокей на лед: 60, 75%

Българска голф асоциация: 10

Българска федерация по динамична стрелба: последните няколко години - м/у 10 и 15%

Български футболен съюз: 0%

Сдружение Българска федерация по шахмат 2022: 60%

БФ Савате: Досега не сме финансирани, надяваме се 2026 г. да бъдем

Българска федерация по кънки: 75%

Българска федерация по силов трибой: 10-15%

"Спортна асоциация - МВР": 25%

Българска джу джицу федерация: 30%

Българска федерация по кендо: БФ Кендо не получава държавна субсидия

Българска Федерация по Таекуон-До ITF: Около 40%

Българска федерация по кану-каяк: Около 60%

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания": 40

Българска федерация по хандбал: 98%

Българска федерация по йога: Не получаваме държавна субсидия.

Спортна федерация на глухите в България: 60

Българска федерация по канадска борба: Недостатъчно

Българска федерация по волейбол: около 55-60%

Българска федерация спорт за всички: 90%

БФ Крикет: 0/нула процента

Българска федерация по вдигане на тежести: 100%

Българска федерация на клубовете по спортни танци: 25

Българска федерация по петанк: Нулев

Българска федерация по бразилско жиу жицу: 0

Българска федерация скокове батут: 60%

Българска федерация по модерен петобой: 50%

Българска федерация по ушу: 15%

Българска паралимпийска федерация: 60%

Български национален аероклуб: 0-2%

Българска кърлинг федерация: Нулев

Българска бодигард федерация: 0

Българска федерация по таекуондо WT: Под 30%

Българска айкидо федерация: 0%

Българска конфедерация по кикбокс и муай тай: 48

Българска Т-Клас федерация: 0%

Автомобилна федерация на България: Няма

Българска федерация по ориентиране: 40%

Национална федерация Българско кемпо – БУЛКЕМПО: 0%

Българска федерация по автомоделен спорт: Нямаме държавна субсидия последните 15 г.

БФ Туризъм: По-малко от 30%

Българска федерация по художествена гимнастика: 70

Българска федерация по лека атлетика: 40%

Българска ролер-скейт федерация: 0%

Българска работническа федерация "Спорт и здраве": 8%

БФ по стрелба с преднопълнещо оръжие: Съвсем нова федерация сме (лиценз от 03.02.2026), не сме искали субсидия и тепърва ще калкулираме разходите ни

Българска бодибилдинг и фитнес федерация: 0 - Не получаваме държавна субсидия

БФ Биатлон: 60%

Федерация адаптирана физическа активност – България: 20%

БФ по подводни спортове: За последните десетина години Българската федерация по подводни спортове не бе получавала държавни средства. Поради липса на средства федерацията ограничи разходите си до минимално участие в спортния календар, като организира един-два турнира (често с основна помощ от местните общини), държавното първенство (най-вече с пари събрани като чл. внос и такса за участие в държавното първенство) и частично подпомага нац. отбор (с средства от спонсорства на физически и частни юридически лица) за участие в евро - африканските или световните първенства. През 2025 г. Българската федерация по подводни спортове, за първи път от много години насам, получи от ММС 23 000,- лв. за участие на нац. отбор на световното първенство. Това представлява около 55% от похарчените от федерацията за участие в първенството средства. И около 44% от всички средства похарчени от федерацията средства за 2025 г. Основно задължение на една федерация е да обезпечи финансово минимум спортния си календар за годината, за съжаление нашата федерация няма средства за това и останалите седем-осем турнира от спортния календар се обезпечават финансово от спортните клубове към федерацията. В този смисъл, получената през 2025 г. държавна субсидия възлиза на около 30% от минимално необходимите на федерацията средства за годината, като тук изобщо не говорим за подпомагане на клубовете в учебно-тренировъчната дейност, подпомагане на младежко-юношеския спорт, а камо ли за административни разходи и заплати, наеми на басейни и т.н., и т.н. В заключение бихме посочили, че за последните 10 години държавната субсидия възлиза средно на 3% годишно (30% от бюджета за 2025 г. и деветте предходни години по 0% разпределени за 10 години) от минималния необходим на БФПС бюджет. Ако бюджет е в някакви нормални рамки на необходимост то тази цифра би намаляла до и под 1%.

Българска федерация по акробатичен рокендрол: 0%

Българска федерация колоездене: 8%

Българска федерация за пожароприложен спорт: 50%

Българска спортна федерация за деца и младежи в риск: 70%

Българска федерация по риболовни спортове: 0%

Българска федерация по ски: Около 50%

БФ Мотоциклетизъм: до 5%

Национална военна спортна федерация: 35%

Българска федерация по спортна акробатика: 40%

БФ Естетическа групова гимнастика: 30%

БФ Бадминтон: Финансовото подпомагане на БФ Бадминтон, предоставяно от Министерство на младежта и спорта като държавна субсидия покрива около петдесет процента от необходимите средства за цялостната дейност на федерацията.

Българска федерация по мажоретен спорт: Нямаме финансиране от ММС до този момент.

Българска брейк федерация: 50%

Българска федерация по гребане: Около 50 процента. Недостатъчни са средствата за закупуване на материална част, трябва да се увеличат значително заплатите за спортисти, треньори и длъжностни лица. Това е пречка за развитие и съхранение на спортистите и осигуряване на качествени треньори. Необходима е промяна на политиката в тази област.

Българска федерация по ветроходство: 30

Българска федерация по бейзбол и софтбол: 0. В момента БФБС не получава никаква държавна субсидия.

Българска Федерация по картинг - национални картинг серии: 0

Българска федерация по кудо: olomouc 30%

Българска федерация по плуване: 80%

Съюз по аеробика България: около 70 %

Българска федерация водна топка: 50%

БФ Фехтовка: В БФ Фехтовка 80 % от годишния бюджет се покрива от ММС

Българска федерация по гимнастика: 80

Сдружение Български стрелкови съюз: 98

Българска федерация по ръгби: 30%

Българска мастърс федерация: Приблизително 50-60%

Българска федерация по рафтинг: Федерацията не получава държавна субсидия. Бюджетът ни се формира основно от членски вносове, състезателни такси и финансиране по отделни проекти

Българска федерация по баскетбол: 39 % от реалния бюджет. Необходимият бюджет е в пъти по-голям.

Българска стрелкова федерация: 80

БФ Шотокан Карате До: Около 80% от необходимия годишен бюджет на федерацията се покрива от държавната субсидия чрез Министерството на младежта и спорта.

Българска снукър федерация: Тъй като не сме олимпийски спорт е много трудно да отговорим еднозначно на този въпрос. През годините сме имали дълги периоди без никакво финансиране, поради различни обстоятелства, които не винаги са били спортните ни постижения. Когато сме били финансирани е било много различно бюджет през годините. Нямало е някаква последователно и минимум, на който сме знаели, че можем да разчитаме. Всяка година е била борба. През последните години имаме по- регулярно както спортни постижения, така и финансиране. Ако стъпим на последните 4-5 години, може около 30% процента от бюджета ни е бил покрит от ММС, останалия сме успявали да покрием чрез нашите спонсори и съпътстващи събития, които организираме.

Българска федерация по ММА: между 30-40%

БФ Тенис: Под 50%

Асоциация за университетски спорт "Академик": 70%

БНФ Карате: 50-70%

Българска федерация по самбо: 40%