  Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

  • 18 апр 2026 | 19:41
Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

Отборът на Спартак (Варна) изненада победителя от редовния сезон Шумен 61 с успех като гост с 25:24 (14:11) в първия мач от полуфиналната серия в "А" РХГ на България при мъжете. Варненци изиграха по-добро първо полувреме и се оттеглиха на почивка с аванс от 14:11. През втората част домакините постепенно съкратиха изоставането си, а със серия от три поредни гола дори стигнаха до обрат при 20:19 в 48-ата минута. Последва нов силен период за Спартак, който обърна до 24:21 в 56-ата минута и до края удържа победата.

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) надделя над Фрегата с 32:24 (19:16) в "Арена Бяла" в първия двубой от другия полуфинал. Мачът започна равностойно, но след 7:7 в средата на първата част "железничарите" успяха да отворят разлика в 22-ата минута при 14:10 и до края контролираха мача. Втората част започна с три поредни гола за локомотивци, които дръпнаха с 22:16, а в 58-ата минута разликата се увеличи до 31:23, което се оказа решаващо.

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

