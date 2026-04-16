Шампионът постави рекорд в последния ден на Турнира на претендентите

След като вече си беше осигурил победата в Турнира на претендентите кръг преди края, Жавохир Синдаров завърши с 8-минутно реми срещу Уей И и приключи с рекорден резултат в историята на турнира – 10/14. Аниш Гири победи с черните фигури Матиас Блюбаум и остана сам на второто място с 8.5/14. Фабиано Каруана също с черните надделя над Андрей Есипенко и завърши трети, докато партията между Хикару Накамура и Прагнананда Рамешбабу приключи реми.

Аниш Гири и Фабиано Каруана спечелиха партиите си в последния кръг. Жавохир Синдаров завърши турнира с преднина от 1.5 точки пред останалите, докато Гири и Каруана заеха съответно второ и трето място.

При жените в изключително драматичен последен кръг шампионка стана Вайшали Рамешбабу.

Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките

Въпреки че победителят при мъжете вече беше определен, в последния кръг имаше борба на половината дъски. Синдаров доведе невероятния си турнир до сигурен край. Партията му с Уей И продължи едва осем минути, като двамата играчи бързо стигнаха до реми във вариант на Испанска партия с четири коня. С този най-ранен завършек Синдаров подобри рекорда на Ян Непомняшчи за най-висок резултат в историята на претендентските турнири – 9.5/14 през 2022 г.

Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

IM Роман Видоняк, който тренира Синдаров от януари 2025 г., сподели пред FIDE за подготовката им. Той разкри, че са тренирали 15 дни по осем часа дневно, без използване на компютри: „Това е нов тип подготовка за него, но е изключително важна.“

Според него Синдаров притежава „универсален талант“ – термин, често използван за покойния световен шампион Борис Спаски. Той очерта и целите им, като отбеляза, че вече са постигнали две от четири:

Класиране за Турнира на претендентите

Победа в Турнира на претендентите

Спечелване на световната титла

Доминиране в шахмата като Карпов, Каспаров и Карлсен

Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

Говорейки за последната цел, той добави: „И за Гукеш, например, е много важно да достигне тази четвърта стъпка“, като подчерта, че малко световни шампиони са успявали да доминират играта.

Партията между Хикару Накамура и Прагнананда Рамешбабу беше единствената друга, завършила реми. Това беше необичайна Каталанска игра, който първоначално изглеждаше много остра, но по скоростта на играта личеше, че двамата познават варианта отлично. Накамура временно пожертва дамата си, върна си я и партията приключи с реми в ендшпил с еднаквоцветни офицери. Накамура завърши с 6.5/14, а Прагнананда – с половин точка по-малко.

Резултатът +3 на Гири, с едва една загуба в първия кръг, почти би бил достатъчен за победа в последните издания на турнира. През 2024 и 2022 това щеше да му донесе второ място, а през 2020–21 – първо. На пресконференцията той се пошегува: „Всичко е епично, само един малък детайл липсва – не се класирах за мач за световната титла.“

Матиас Блюбаум, който игра стабилно с 12 ремита и само две загуби, реши да рискува в последния кръг. Гири коментира агресивния ход 9.Ng5!? с думите: „Впечатлен съм, че Матиас избра този подход“, но добави, че след него „няма връщане назад“ към спокойна партия.

Партията приключи бързо – за 28 хода. При разностранни рокади такива неща се случват. Ходът 14.0-0-0?? на Блаубаум се оказа веднага губещ, макар Гири да не е осъзнал колко лош е той. Нидерландецът реализира преднината си без грешка. В ендшпила, въпреки че белите имаха три пешки срещу офицер, позицията беше безнадеждна: „По някакъв начин този офицер на d6 е невероятен“, контролирайки всички ключови тъмни полета.

Гири отбеляза, че наградата от 45 000 евро за второто място вероятно е най-голямата му печалба от турнир, макар да цени повече победата си в Tata Steel Chess 2023. Той, Синдаров и Блюбаум са единствените, които повишиха рейтинга си (+10, +31 и +6). Шеговито добави: „Може би това второ място ще ми донесе доста точки за FIDE Circuit, което е забавно – да започна да се класирам за следващия турнир на претендентите!“

Попитан дали би бил секундант на Гукеш или Синдаров, той говори позитивно и за двамата. Спомни си как си е направил селфи със Синдаров на Световната купа през 2021 г., когато тогава 15-годишният талант елиминира Алиреза Фиружа. „Много е приятен и весел човек, винаги ми е приятно в неговата компания“, каза Гири, макар че никога не са работили заедно.

За Гукеш също сподели, че имат ограничени контакти: „Харесвам и двамата, но не очаквах да стигнат толкова бързо толкова високо. Мислех, че ще имат обещаваща кариера, но ще им отнеме много повече време.“

В другата решителна партия Сицилианската защита на Каруана „бълваше огън“. Макар партията да започна като Найдорф, Каруана отговори на 6.Qd3 с 6...g6, създавайки хибридна структура „Драгондорф“ (между "Дракон" и "Найдорф"). Ключовата грешка на Есипенко беше, че допусна тематичната жертва на качество 13...Rxc3!! – силен ход, който Каруана вече е играл срещу Непомняшчи в подобна позиция в Сейнт Луис.

Каруана продължи с решителна атака, като жертвата беше оправдана и позиционно. Той завърши турнира на точка зад Гири, докато Андрей Есипенко остана последен. И двамата загубиха рейтинг, а един от резултатите от този супер турнир е, че Магнус Карлсен остава единственият играч с рейтинг над 2800 в света преди официалното обновяване на класацията.

Снимки: FIDE