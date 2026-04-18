Защо Джиро д'Италия 2026 идва в България? - отговорите в „Интервюто на Sportal.bg” със Симеон Кючуков

Когато преди почти година се разбра, че едно и трите най-големи състезания в колоезденето - Джиро д'Италия 2026 ще стартира в България мнозина се изненадаха. Появиха се въпроси, защо тук, колко струва, как така в България... Имаше и полемика в социалните мрежи, но броени дни преди началото на първия етап въпросителни няма. Голямото шоу на колела е гарантирано, а огромната реклама за България и щанс за туристическия бранш в районите на Бургас и Велико Търново много трудно може да бъде направена с друго събитие. Разбира се, голямата атракция ще е на 10 май в центъра на София с финалните акорди на третия етап.

А отговорите за всички въпроси за българското домакинство и за това, кои световни звезди ще видим по шосетата на България, ще разговаряме със Симеон Кючуков, експерт в този спорт и коментатор за Евроспорт България на най-значимите колоездачни състезания в света. Живото предаване започва в 11:30 часа.