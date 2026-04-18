Петър Кюмюрджиев: Второто полувреме сразихме Загорец

В Царево, едноименния тим на Созопол надигра гостуващия му Загорец (Нова Загора) с 4:0. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от отбора. Първото полувреме бе равностойно. Както Загорец имаше положения, така и ние. Но през второто полувреме буквално сразихме противника. Тотална доминация от наша страна. Благодаря на футболистите за показаното старание. Доволен съм от реакцията им през втората част, през която наистина променихме начина си на игра и това даде резултат“.