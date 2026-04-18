Локомотив (Пд) взе решение относно евентуални срещи в европейските клубни турнири

Локомотив Пловдив е заявил стадионите на Хебър и Берое в Пазарджик и Стара Загора при евентуално класиране за Лига Европа или Лигата на конференциите, разбра "Тема Спорт".

Първото е възможно през триумф за Купата на България (смърфовете са на полуфинал срещу Арда), а второто през спечелване на бараж срещу третия или четвъртия, ако отборът задържи петата позиция. Локо може да играе бараж и като шести в крайното класиране, но тогава Арда трябва да спечели купата.

Основната причина черно-белите да посочат други стадиони е, че „Лаута“ в момента няма лиценз за Европа. Строежът там продължава.

„Георги Бенковски“ в Пазарджик има лиценз само за първи квалификационен кръг, а „Берое“ ще бъде ползван, ако Локо започне от втори.