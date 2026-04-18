  Sportal.bg
  2. Черно море
  Треньорите на Черно море насърчиха деца в училище

  • 18 апр 2026 | 09:14
Треньорите на Черно море Илиан Илиев и Веселин Бранимиров използваха кратката пауза в първенството, за да се срещнат с деца от ОУ „Васил Друмев“ във варненския квартал „Аспарухово“. Срещата се състоя по покана на директора на училището Стела Петрова и беше част от кампанията на Министерството на образованието „Известни българи четат на деца“.

Треньорите разказаха свои лични истории и отговориха на множество въпроси, които любознателните ученици задаваха. Илиан Илиев и неговият помощник също така подчертаха колко е важно още от най-ранна възраст да се изгражда добра спортна култура и отношение към спорта, който е ключов фактор за добро здраве и успехи във всички области на живота. Срещата завърши с много усмивки и приятни моменти, а децата получиха автографи от двамата треньори върху картички, фланелки и топки.

/Пламен Трендафилов/

