Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Черно море
Илиан Илиев определи групата за ЦСКА 1948

  • 15 апр 2026 | 11:34
  • 163
  • 0
Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за домакинството на ЦСКА 1948. В нея попаднаха Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Николай Златев, Селсо Сидни и Хорхе Падийя.

Срещата от последния XXX кръг на редовния сезон в efbet Лига между Черно море и ЦСКА 1948 е днес от 18:00 часа на стадион "Тича" във Варна. Преди този мач Черно море е шести с 44 точки, с две по-малко от петия – Локомотив (Пловдив). ЦСКА 1948 заема четвъртото място с актив от 56 точки, колкото има и третият ЦСКА, но с мач повече. Независимо от изхода на двубоя е ясно, че гостите ще играят в плейофите между първо и четвърто място, а "моряците" ще са между пето и осмо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

