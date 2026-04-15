Илиев: С това представяне защо ни е петото място? Ние нямаме място в Европа

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не остана доволен от представянето на своя тим при загубата от ЦСКА 1948. “Моряците” загубиха тежко с 0:4 у дома.

“Да ви кажа честно искам да се извиня за представянето. Не толкова с резултата, а по-скоро като поведение на някои хора. Извинявам се за което. Обяснение нямам. В дългата си кариера съм нямал такъв период. И предишните мачове нямахме много идеи. Още зимата знаехме, че напред ще ни куцат нещата, защото имаме липса на кадри. Изключително притеснително, бягаме от топката. Друг път съм знаел някой пречи или не сме подготвени, но сега в треньорския щаб нямаме обяснение за случващото се на терена. Вчера след мача на Локо (Пловдив) имахме начин да си върнем петото място, но защо ни е то? Днес трябваше да покажем дали искаме петото място, или не искаме, много от тях не искаха да отиваме по-напред. Ние нямаме и място там. Нямаме място в Европа.

Показахме, че не го искаме това. От наша гледна точка трябва да преценим начина си на игра, ние винаги искаме да пресираме високо. Видяхте второто полувреме ЦСКА 1948 почти не минаваше центъра и при първата грешка в защита стана 4:0. В останалите 6 мача трябва да преценим кои хора да пускаме и начина си на игра. Ако продължаваме по тоя начин с такива резултата, това никога не е било при нас. Показвали сме сърце и характер, което днес не видяхме. Има психоза вкъщи като сме да играем с топката. Хората се крият, което не е нормално. Преди години при първата грешна стъпка имаше големи реакции, докато сега хората по-толерантно подхождат. Предният мач поне бяхме дисциплинирани. Това днес просто… вървеше мачът и не можех да повярвам какво се случва.

Ние щом това искаме да гледам от професионални футболисти не е добре. Искаме да гледаме футбол, да свалим топката, да я отиграем. Може да се загуби и по единия, и по другия начин. Ще има някаква пауза може би до следващите мачове и ние трябва да преосмислим кой, как и къде”, заяви Илиев.