Ига Швьонтек и Коко Гоф отпаднаха на четвъртфиналите в Щутгарт

Двукратната шампионка Ига Швьонтек (Полша) и поставената под номер 2 в схемата Коко Гоф (САЩ) отпаднаха на четвъртфиналите на турнира на клей в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 3 полякиня, която триумфира в Щутгарт през 2022 и 2023 година, загуби от шестата в схемата Мира Андреева (Русия) с 6:3, 4:6, 3:6 за два часа и 36 минути.

Андреева загуби първия сет, но успя да изравни резултата, след като стигна до пробив в десетия гейм на втората част. В третия сет тя изостана с 0:2, но взе шест от следващите седем гейма и спечели двубоя.

Чехкинята Каролина Мухова елиминира номер 3 в света Коко Гоф (САЩ) с 6:3, 5:7, 6:3, за да постигне първата си победа от седем опита срещу американката.

Мухова се класира за четвъртия си полуфинал за 2026 година. Тя ще играе за място на финала с четвъртата в схемата Елина Свитолина (Украйна). Тя достига до петия си полуфинал за сезона, след като надделя над Линда Носкова (Чехия) със 7:6(2), 7:5.

Мухова все още няма успех над украинката в три срещи, но това ще бъде първи двубой между двете на клей, след като за последно играха в третия кръг в Маями миналата година и Свитолина спечели в три сета.

