Виктор Уембаняма бе удостоен с наградата "Меджик Джонсън"

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма бе отличен с наградата „Меджик Джонсън“ за сезон 2025/26, съобщи Асоциацията на професионалните баскетболни журналисти (PBWA). Призът се връчва на играч от НБА, който най-добре съчетава изключителни постижения на игрището с отзивчивост и уважение в отношенията си с медиите и феновете.

Уембаняма печели отличието за първи път в кариерата си. През този сезон френският център записа средно по 25 точки, 11.5 борби, 3.1 асистенции и водещите в лигата 3.1 чадъра на мач, като за втори път бе избран за участие в Мача на звездите. Извън терена Уембаняма последователно поддържа атмосфера на взаимно уважение и откритост с репортерите, отразяващи НБА.

„Виктор Уембаняма напълно въплъщава духа на тази награда – суперзвезда, която е също толкова задълбочена и ангажирана извън игрището, колкото е доминираща на него“, заяви президентът на PBWA Хауърд Бек. „Той е отзивчив, любезен и търпелив с репортерите и е готов да обсъжда почти всяка тема – от надпреварата за MVP до социалната справедливост и Северното сияние. Както се изрази един от нашите членове, Виктор е „дълбок мислител, който разбира силата на думите си“.“

Бек добави: „Дори при огромното внимание и очаквания, с които се сблъсква ежедневно, Виктор постоянно подхожда към интервютата си с ентусиазъм и чувство за хумор. Ден преди да бъде избран в драфта през 2023 г., Виктор заяви, че целта му е да бъде най-добрият във „всички аспекти на работата“, включително „най-добрият с медиите и на пресконференциите“. Както и на игрището, той повече от оправда обещанието си“.

Уембаняма е първият играч на Спърс, който печели наградата, а на 22-годишна възраст е най-младият носител след Кевин Дюрант (също на 22) през 2011 г.

Донован Мичъл от Кливланд Кавалиърс зае второ място в гласуването за втора поредна година. Останалите финалисти, определени чрез номинации от членовете на PBWA, бяха Стеф Къри от Голдън Стейт Уориърс, Джейлън Браун от Бостън Селтикс и Янис Адетокунбо от Милуоки Бъкс. Победителят бе избран чрез гласуване на всички членове на асоциацията.

Наградата, учредена през 2001 г., носи името на Ървин „Меджик“ Джонсън, бившата суперзвезда на Лос Анджелис Лейкърс, който през цялата си славна кариера е бил неизменно ангажиран, задълбочен и любезен с медиите.

Всяка година PBWA отличава също така PR екип от НБА (награда „Брайън Макинтайър“) и треньор (награда „Руди Томянович“), които полагат изключителни усилия в работата си с медиите и информирането на феновете. Съгласно настоящите правила на асоциацията, приети през 2020 г., нито един отбор или индивид не може да спечели награда в две последователни години.

Асоциацията на професионалните баскетболни журналисти се състои от над 200 журналисти и редактори, които редовно отразяват НБА и ЖНБА за вестници, списания и онлайн медии.

Предишните носителите на наградата „Меджик Джонсън“ са: Рей Алън, Елтън Бренд, Джейлън Роуз, Джърмейн О'Нийл, Антуан Джеймисън, Грант Хил, Шейн Батие, Дерек Фишър, Брендън Рой, Крис Бош, Кевин Дюрант, Стив Неш, Дирк Новицки, Пау Гасол, Стефен Къри, Деймиън Лилард, ДеМар ДеРоузън, Дуейн Уейд, отново Деймиън Лилард, Янис Адетокунбо, отново Стеф Къри, отново Кевин Дюрант.

