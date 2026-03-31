Виктор Уембаняма записа най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на НБА

Французинът Виктор Уембаняма се нуждаеше от едва 8 минути и 31 секунди в игра, за да запише най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на Националната баскетболна асоциация. Центърът на Сан Антонио Спърс стори това при победата със 129:114 над Чикаго Булс в мач от редовния сезон, игран тази нощ в щата Тексас.

Уембаняма постигна 10 точки и 10 борби на сметката си преди да са изминали и две минути от началото на втората четвърт и завърши мача с впечатляващите показатели от 41 точки и 16 борби.

За "шпорите" това бе девета поредна победа и общо 57-ма през сезона, което е вторият най-добър показател в цялата лига след този на шампиона от миналата година Оклахома Сити Тъндър.

Силно включване за успеха срещу Чикаго направи и гардът Стефон Касъл, който отбеляза 21 точки, направи 10 асистенции и взе 8 борби. С 15 точки пък приключи Келдън Джонсън.

За "биковете", които имат 29 победи и 46 загуби и нямат шанс за попадане в плейофите в Източната конференция, Тре Джоунс отбеляза 23 точки, а с 21 остана Ленард Милър.