  Виктор Уембаняма записа най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на НБА

Виктор Уембаняма записа най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на НБА

  • 31 март 2026 | 10:26
Французинът Виктор Уембаняма се нуждаеше от едва 8 минути и 31 секунди в игра, за да запише най-бързия "дабъл-дабъл" в историята на Националната баскетболна асоциация. Центърът на Сан Антонио Спърс стори това при победата със 129:114 над Чикаго Булс в мач от редовния сезон, игран тази нощ в щата Тексас.

Уембаняма постигна 10 точки и 10 борби на сметката си преди да са изминали и две минути от началото на втората четвърт и завърши мача с впечатляващите показатели от 41 точки и 16 борби.

За "шпорите" това бе девета поредна победа и общо 57-ма през сезона, което е вторият най-добър показател в цялата лига след този на шампиона от миналата година Оклахома Сити Тъндър.

Силно включване за успеха срещу Чикаго направи и гардът Стефон Касъл, който отбеляза 21 точки, направи 10 асистенции и взе 8 борби. С 15 точки пък приключи Келдън Джонсън.

За "биковете", които имат 29 победи и 46 загуби и нямат шанс за попадане в плейофите в Източната конференция, Тре Джоунс отбеляза 23 точки, а с 21 остана Ленард Милър.

Шоуто на Митко Димитров и Ники Грозев след победата на Балкан в София

Балкан се разправи с Левски, две продължения решиха страхотна битка в Пловдив

Везенков и Олимпиакос нанесоха нов удар на големия си съперник

Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Истинска "Мартенска лудост"! Невероятна тройка в последната секунда реши колежанско дерби

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Днес се определят последните участници на Световното

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

