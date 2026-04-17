  Иржи Прохазка стана баща няколко дни след UFC 327

Иржи Прохазка стана баща няколко дни след UFC 327

Иржи Прохазка стана баща няколко дни след UFC 327

В четвъртък (16.04) бившият шампион на UFC в полутежка категория сподели първи снимки на новородената си дъщеря Елеонора, придружени с емоционални думи за това значимо събитие в неговия шивот. Щастливата новина идва по-малко от седмица, след като той претърпя загуба с нокаут от Карлос Улберг в битка за титла миналата събота на UFC 327.

Улберг нокаутира Прохазка и грабна титлата в полутежка категория

В социалната мрежа X Прохазка написа:

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ 🙏 ЧИСТА, ЧИСТА СИЛА на любовта към новородената Елеонора, първородната дъщеря, и нейната майка, която днес показа огромна сила, каквато не знаех, че притежава. 🙏 Второ: До края на тази седмица ще коментирам глупостите, които виждам тук в социалните мрежи за последния ми мач, другите хиени наоколо и следващата стъпка. Основният смисъл в битката, а и в живота, е да останеш верен на това, в което вярваш, и да си готов да се БОРИШ ЗА НЕГО и да ЖЕРТВАШ ВСИЧКО, КОЕТО СЕ НАЛАГА. ТОВА СЪС СИГУРНОСТ БЕШЕ МОЯТА ТИТУЛЯРНА БИТКА В ЖИВОТА И СЕ ЧУВСТВАМ КАТО ШАМПИОН 🙏⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

В периода преди UFC 327 Прохазка беше откровен за мотивацията, която изпитва, докато той и приятелката му очакват първото си дете. „Много. Наистина много“, каза Прохазка в интервю за MMA Junkie преди мача. „Може би все още не го осъзнавам, но усещам силата. Наистина усещам нещо, което е отвъд, зад чувствата, зад емоциите. Има нещо, което е по-силно от всичко, което някога съм срещал. Мога да го кажа, и това не е причината. Това е нещо, което беше тук, и всеки път, когато се чуваме с приятелката ми всеки ден, правим специални дихателни упражнения заедно, за да поддържаме връзка, така че всеки път, когато видя корема ѝ, просто... не мога да го обясня. Не мога да го обясня в момента, но да.

Въпреки че Прохазка не успя да си върне титлата в полутежка категория при третия си опит на UFC 327, той очевидно има ясна представа кое е важното в живота му в момента – а именно да бъде баща.

