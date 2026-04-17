От Фрайбург: Представихме се фантастично

  • 17 апр 2026 | 10:05
Защитникът на Фрайбург Матиас Гинтер е щастлив, че той и неговите съотборници не са показали отпускане и са имали "перфектен момент" по време на двубоите срещу Селта Виго от четвъртфиналите в Лига Европа. Германците продължават на полуфиналите след категорична победа в общия резултат с 6:1.

"Много сме щастливи. В началото беше доста трудно, феновете на Селта бяха много шумни. Показахме характер с първия гол. Беше наистина важно за нас. С 3:0 от първия мач, това наистина беше перфектният момент. Но не се отпуснахме в нито един миг в целия сблъсък", заяви бившият германски национал, цитиран от официйлния сайт на УЕФА.

Старши треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер също е доволен от развитието на отбора и успеха с 3:1 във Виго. "Представянето ни беше фантастично и в двата мача. Надградихме това, което направихме миналата седмица. Не беше лесно да играем в този турнир, така че е наистина специално, че стигнахме до следващия кръг", каза Шустер.

На полуфиналите Фрайбург ще играе срещу португалския Брага.

Снимки: Gettyimages

