Иниго Перес: Заслугата не е моя, а на футболистите

Старши треньорът на Райо Валекано Иниго Перес беше много щастлив след класирането за полуфиналите в Лигата на конференциите. Неговият отбор загуби с 1:3 гостуването си на АЕК, но продължава благодарение науспеха с 3:0 в първата среща на “Вайекас”.

“Този успех не е моя заслуга, а на футболистите. На почивката трябваше да пооговорим. Момчетата бяха фокусирани върху това какво трябва да направят. Настройката им ме впечатли”, заяви Иниго Перес.

АЕК беше близо до чудото, но голямата радост е за Райо

“Хората изпитват страх от векове. Започваш да си представяш различни сценарии и да си мислиш как нещо, което се е случвало преди, ще стане отново. Опитваш се да избягаш от тези мисли. Днес в най-трудния момент футболистите показаха нещо… даже не знам как да го нарека”, каза още развълнуваният наставник на Райо.

На полуфиналите испанският тим ще се изправи срещу Страсбург.

Снимки: Imago

