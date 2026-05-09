Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  3. Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

  • 9 май 2026 | 19:23
  • 312
  • 0
Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

Аугсбург запази шансовете си да се класира в европейските клубни турнири, след като спечели с 3:1 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 33-тия предпоследен кръг на Бундеслигата. В основата за успеха на баварския тим бе австрийският нападател Михаел Грегорич, който се разписа на два пъти (24’, 72’).

Така Аугсбург продължи добрата си серия и имат три победи в последните си четири срещи, като заемат 9-а позиция - с точка и мач по-малко от финалиста в Лига Европа Фрайбург. Така отборът, който е с равни точки с Айнтрахт (Франкфурт), запази шансовете си да се класира на седмата позиция, която ще дава европейски излаз. Борусия (Мьонхенгладбах) пък спокойно доиграва сезона, като заема 11-о място с 35 пункта.

Аугсбург започна по-добре и успя да поведе в 24-ата минута. Влезлият принудително в 14-ата минута Робин Фелхауер бе изведен в добра позиция и стреля, а Мориц Николас успя да избие. Михаел Грегорич обаче бе най-съобразителен и с точна добавка изведе домакините напред - 1:0. Само няколко минути по-късно австрийският нападател отново се разписа, но след преглед с ВАР попадението му бе отменено заради засада. По-добрата игра на Аугсбург в крайна сметка се отплати с втори гол три минути преди края на първата част. Пак Фелхауер бе замесен в него, като той се включи добре отляво,  възползва се от извеждащ пас на Мерт Кьомюр и с диагонален удар удвои - 2:0 за баварския тим.

Домакините окончателно подпечатаха успеха си през второто полувреме. В 72-рата минута Николас успя да избие с мъка далечен изстрел на Кьомюр, но Грегорич отново бе най-бърз и с нова добавка вкара второто си попадение в двубоя - 3:0 за Аугсбург. До края мачът се доиграваше, но все пак имаше време за почетен гол за гостите, дело на резервата Джовани Рейна, който оформи крайното 3:1.

В последния ден от сезона Аугсбург ще гостува на Унион (Берлин), а Гладбах приема борещия се за топ 4 тим на Хофенхайм.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

  • 9 май 2026 | 19:09
  • 546
  • 0
Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 387
  • 0
Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 405
  • 0
Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

  • 9 май 2026 | 18:56
  • 9379
  • 30
Волфсбург 0:0 Байерн, две страхотни спасявания на Урбиг, Кейн пропусна дузпа

Волфсбург 0:0 Байерн, две страхотни спасявания на Урбиг, Кейн пропусна дузпа

  • 9 май 2026 | 19:31
  • 1774
  • 24
Гол от съблекалнята не попречи на Щутгарт да срази Леверкузен в прекия сблъсък за топ 4

Гол от съблекалнята не попречи на Щутгарт да срази Леверкузен в прекия сблъсък за топ 4

  • 9 май 2026 | 18:37
  • 532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

  • 9 май 2026 | 19:54
  • 49956
  • 195
Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

  • 9 май 2026 | 18:53
  • 8510
  • 13
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 8416
  • 17
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 29652
  • 89
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 9 май 2026 | 19:29
  • 2978
  • 13
Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград

Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград

  • 9 май 2026 | 20:10
  • 2372
  • 3