Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

Аугсбург запази шансовете си да се класира в европейските клубни турнири, след като спечели с 3:1 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 33-тия предпоследен кръг на Бундеслигата. В основата за успеха на баварския тим бе австрийският нападател Михаел Грегорич, който се разписа на два пъти (24’, 72’).

Така Аугсбург продължи добрата си серия и имат три победи в последните си четири срещи, като заемат 9-а позиция - с точка и мач по-малко от финалиста в Лига Европа Фрайбург. Така отборът, който е с равни точки с Айнтрахт (Франкфурт), запази шансовете си да се класира на седмата позиция, която ще дава европейски излаз. Борусия (Мьонхенгладбах) пък спокойно доиграва сезона, като заема 11-о място с 35 пункта.

Аугсбург започна по-добре и успя да поведе в 24-ата минута. Влезлият принудително в 14-ата минута Робин Фелхауер бе изведен в добра позиция и стреля, а Мориц Николас успя да избие. Михаел Грегорич обаче бе най-съобразителен и с точна добавка изведе домакините напред - 1:0. Само няколко минути по-късно австрийският нападател отново се разписа, но след преглед с ВАР попадението му бе отменено заради засада. По-добрата игра на Аугсбург в крайна сметка се отплати с втори гол три минути преди края на първата част. Пак Фелхауер бе замесен в него, като той се включи добре отляво, възползва се от извеждащ пас на Мерт Кьомюр и с диагонален удар удвои - 2:0 за баварския тим.

Домакините окончателно подпечатаха успеха си през второто полувреме. В 72-рата минута Николас успя да избие с мъка далечен изстрел на Кьомюр, но Грегорич отново бе най-бърз и с нова добавка вкара второто си попадение в двубоя - 3:0 за Аугсбург. До края мачът се доиграваше, но все пак имаше време за почетен гол за гостите, дело на резервата Джовани Рейна, който оформи крайното 3:1.

В последния ден от сезона Аугсбург ще гостува на Унион (Берлин), а Гладбах приема борещия се за топ 4 тим на Хофенхайм.