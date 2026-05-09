Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

Брайтън очаквано спечели трите точки срещу последния в класирането на Премиър лийг, след като победи с 3:0 Уулвърхамптън на "Амекс Стейдиъм". Така "чайките" продължават битката за шестото място, от което в момента изостават на две точки, след като Борнемут също спечели като гост на Фулъм.

Тимът на Фабиан Хюрцелер, който преди два дни подписа нов договор с клуба, реши всичко още до петата минута, когато вече водеше с 2:0. Джак Хиншълууд откри резултата след само 38 секунди игра, след като засече с глава центрира не Де Кайпер. В петата минута Люис Дънк удвои, след като също бе точен глава, този път след центриране от корнер, което също бе на Де Кайпер.

Maxim De Cuyper is the first ever Brighton player to provide two assists in the opening five minutes of a Premier League game. 🅰️🅰️ pic.twitter.com/QxnO9GnMbn — Squawka (@Squawka) May 9, 2026

Митома и Уелбек пропуснаха да увеличат преднината на Брайтън до почивката, а в началото на втората част гостите можеха да се върнат в мача, но удари на Москера и Хуан срещата гредите.

В 86-ата минута Янкуба Минте оформи крайния резултат, след като се възползва от суматоха в наказателното поле на гостите и стреля в близкия ъгъл за крайното 3:0. До края гамбиецът пропусна още една добра възможност.