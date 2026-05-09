Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

Брайтън очаквано спечели трите точки срещу последния в класирането на Премиър лийг, след като победи с 3:0 Уулвърхамптън на "Амекс Стейдиъм". Така "чайките" продължават битката за шестото място, от което в момента изостават на две точки, след като Борнемут също спечели като гост на Фулъм.
Тимът на Фабиан Хюрцелер, който преди два дни подписа нов договор с клуба, реши всичко още до петата минута, когато вече водеше с 2:0. Джак Хиншълууд откри резултата след само 38 секунди игра, след като засече с глава центрира не Де Кайпер. В петата минута Люис Дънк удвои, след като също бе точен глава, този път след центриране от корнер, което също бе на Де Кайпер.
Митома и Уелбек пропуснаха да увеличат преднината на Брайтън до почивката, а в началото на втората част гостите можеха да се върнат в мача, но удари на Москера и Хуан срещата гредите.
В 86-ата минута Янкуба Минте оформи крайния резултат, след като се възползва от суматоха в наказателното поле на гостите и стреля в близкия ъгъл за крайното 3:0. До края гамбиецът пропусна още една добра възможност.