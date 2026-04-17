  Sportal.bg
  АЕК
Николич: Отпаднахме, но показахме какъв отбор сме

  • 17 апр 2026 | 03:32
Старши треньорът на АЕК Марко Николич похвали отбора си след победата с 3:1 над Райо Валекано в реванша от четвъртфиналите в Лигата на конференциите. Гръцкият тим отпадна с общ резултат 3:4.

“Вече съм казвал на момчетата, че много се гордея с тях. Не само днес, но и през цялото време, откакто сме заедно. Те показаха невероятна сила на духа и се представиха впечатляващо”, заяви Николич.

АЕК беше близо до чудото, но голямата радост е за Райо

“Отпаднахме от турнира, но свалям шапка пред футболистите за играта, която демонстрираха. Благодаря и на феновете, които изпълниха стадиона и ни подкрепяха до последната минута”, добави сръбският специалист.

На резервната скамейка за АЕК остана българският национал Мартин Георгиев.

Снимки: Imago

