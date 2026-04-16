Шефът на МОК Кърсти Ковънтри призова Европа да осигури политически неутралитет в спорта

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри призова страните от Европейския съюз да защитят автономията на спорта и да запазят неговия политически неутралитет. Тя направи това изявление във видео обръщение към участниците в Спортния форум на ЕС.

„Спортистите ни напомнят какво са съвършенство, приятелството и уважението в един свят, който понякога забравя тези ценности“, цитира пресслужбата на МОК думите на Ковънтри.

„Те ни показаха какво може да бъде човечеството в най-добрата си форма, вдъхновявайки поколения по целия свят с олимпийския дух. Спортистите могат да ни вдъхновяват, само ако могат да се състезават. А това е възможно само когато държим спортът в неутрално пространство, където политиката не се намесва. За всички нас това означава, че трябва да защитаваме независимостта на спорта. За да можем да кажем на всички спортисти, откъдето и да идват - да, можете да се състезавате свободно, без политическа намеса“, добави тя.

„Призовавам ЕС и неговите държави членки да спазват принципите, които толкова често провъзгласявате - уважавайте автономията на спорта и поддържайте политическия неутралитет на МОК и Олимпийските игри. Само по този начин спортът може наистина да разкрие своя потенциал“, завърши Ковънтри.