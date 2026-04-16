Проблемите за защитник на Реал Мадрид продължават

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио продължава да има стомашно-чревни проблеми, съобщават медиите в Испания в четвъртък. 23-годишният испанец не беше включен в състава на 15-кратния клубен шампион на Европа за реванша от четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен, спечелен от баварците с 4:3. Преди два дни се съобщаваше, че няма да може да играе в двубоя в сряда заради гастроентерит. Асенсио продължава да има стомашни проблеми, пише Ел Чирингито. Тази сутрин бранителят е преминал допълнителни медицински изследвания и все още не е ясно колко дълго ще отсъства от терена. Реал Мадрид е на път да завърши сезона без трофей след отпадането от Шампионската лига. "Белите" изостават на 9 точки след лидера в Примера дивисион Барселона.

Защитник на Реал Мадрид отпадна за реванша с Байерн

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages