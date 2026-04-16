От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

От Спартак (Москва) отрекоха появилите се информации, че проявяват интерес към вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Източник от клуба отрече абсолютно информацията пред руските медии.

„Няма как да става и въпрос за привличането на Лапоухов. Ние имаме играчи на тази позиция и целите ни са коренно различни на трансферния пазар. Не мисля, че дори в клуба е ставало въпрос за привличането на Лапоухов. Друг е въпросът дали някой се опитва да го предложи на Спартак по този начин“, коментираха от московския клуб.

През последните седмици името на Лапоухов усилено бе спрягано за трансфер в Спартак, но до такъв явно няма да се стигне.