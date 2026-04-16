От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

От Спартак (Москва) отрекоха появилите се информации, че проявяват интерес към вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Източник от клуба отрече абсолютно информацията пред руските медии.

Без сериозни контузии в ЦСКА след дербито с Левски
„Няма как да става и въпрос за привличането на Лапоухов. Ние имаме играчи на тази позиция и целите ни са коренно различни на трансферния пазар. Не мисля, че дори в клуба е ставало въпрос за привличането на Лапоухов. Друг е въпросът дали някой се опитва да го предложи на Спартак по този начин“, коментираха от московския клуб.

През последните седмици името на Лапоухов усилено бе спрягано за трансфер в Спартак, но до такъв явно няма да се стигне.

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

  • 16 апр 2026 | 09:27
  • 547
  • 0
Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

  • 16 апр 2026 | 09:14
  • 1366
  • 0
Ботев пожела двама от Берое

Ботев пожела двама от Берое

  • 16 апр 2026 | 09:07
  • 1678
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

  • 16 апр 2026 | 09:00
  • 842
  • 2
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 6462
  • 12
Диан Генчев: Заслужена победа

Диан Генчев: Заслужена победа

  • 16 апр 2026 | 08:03
  • 845
  • 0
Виж всички

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 35175
  • 204
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 5991
  • 26
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 9432
  • 19
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 11209
  • 28
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 6816
  • 12
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 6462
  • 12