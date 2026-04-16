Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Тимовете на Монтана и Славия слагат точка на редовния сезон на еfbet Лига. Двата отбора се изправят един срещу друг в среща от 30-ия кръг на шампионата, след който съставите ще се разделят на две четворки и една осмица. Двубоят на “Огоста” е с начален час 19:30 и ще бъде ръководен от Валентин Железов.

Срещата е доста важна и за двата отбора. Домакините се намират на последно място в класирането с едва 16 точки и се нуждаят отчаяно от точки, за да запазят мястото си в елита и през следващия сезон. Спасението към момента е на цели десет точки и задачата изглежда доста сложна. За последно играчите на Атанас Атанасов опитаха вкуса на победата преди повече от половин година - през септември 2025 година и със сигурност искат да си го припомнят вече. В състава се завръщат Борис Димитров и Томас Азеведо, които пропуснаха последния мач заради наказания.

Гостите от своя страна ще търсят задължителна победа, за да влязат във втората четворка на първенството. Към момента на заветното осмо място е Ботев (Пловдив) с 40 точки, докато “белите” са с 38 и само успех в Монтана ще ги прати там.

В първия мач между двата тима през сезона Славия победи с 2:1 като домакин. Тогава тимът от “Овча Купел” стигна до късен обрат с голове на Янис Гермуш и Роберто Райчев, след като преди това Филип Ежике бе открил за Монтана.