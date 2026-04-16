  • 16 апр 2026 | 02:03
Време е за още битки от плей-ин турнира! Следете на живо със Sportal.bg

В ранните часове на днешния 16-и април (четвъртък) се играят нови два от мачовете, както на Изток, така и на Запад от плей-ин турнира в НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Първият двубой стартира от 2:30 часа българско време, а втроата среща ще започнат в 5:00 часа.

Първа е срещата от Източната конференция, където битката за топ 6 бе оспорвана до финалната сирена.

Торонто спечели битката за топ 6 на Изток, Орландо и Филаделфия ще играят в плей-ин турнира

Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик останаха под чертата и сега се изправят един срещу друг в сблъсък, който ще прати победителя в основната схема.

Нищо обаче няма да приключи за загубилия тим. Той ще има шанс за поправителен изпит срещу Шарлът Хорнетс, който през миналото денонощие победи Маями Хийт.

Шарлът сложи край на сезона на Маями

Втора по ред е срещата от Западното крайбрежие, където също имаше спор до последния ден от редовния сезон. В него ЛА Клипърс не успя да се пребори за топ 8 и сега влиза в решаваща битка.

Портланд спечели битката за осмото място на Запад, Клипърс няма да има право на повече грешки

Отборът от Лос Анжделис се изправя срещу заелия десетото място в конференцията Голдън Стейт Уориърс. Който от двата отбора стигне до победата ще има шанс да се класира за плейофите, ако във финала на плей-ин турнира победи Финикс Сънс.

Фантастичен завършек: Дени Авдия подари билет за плейофите на Портланд

"Слънцата" стартираха плей-ин турнира с поражение от Портланд Трейл Блейзърс и ще могат да поправят грешката си. Който обаче загуби този двубой вече ще приключи официално със сезона.

