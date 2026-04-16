Време е за още битки от плей-ин турнира! Следете на живо със Sportal.bg

В ранните часове на днешния 16-и април (четвъртък) се играят нови два от мачовете, както на Изток, така и на Запад от плей-ин турнира в НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Първият двубой стартира от 2:30 часа българско време, а втроата среща ще започнат в 5:00 часа.

Първа е срещата от Източната конференция, където битката за топ 6 бе оспорвана до финалната сирена.

Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик останаха под чертата и сега се изправят един срещу друг в сблъсък, който ще прати победителя в основната схема.

Нищо обаче няма да приключи за загубилия тим. Той ще има шанс за поправителен изпит срещу Шарлът Хорнетс, който през миналото денонощие победи Маями Хийт.

Втора по ред е срещата от Западното крайбрежие, където също имаше спор до последния ден от редовния сезон. В него ЛА Клипърс не успя да се пребори за топ 8 и сега влиза в решаваща битка.

Отборът от Лос Анжделис се изправя срещу заелия десетото място в конференцията Голдън Стейт Уориърс. Който от двата отбора стигне до победата ще има шанс да се класира за плейофите, ако във финала на плей-ин турнира победи Финикс Сънс.

"Слънцата" стартираха плей-ин турнира с поражение от Портланд Трейл Блейзърс и ще могат да поправят грешката си. Който обаче загуби този двубой вече ще приключи официално със сезона.