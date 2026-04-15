Шарлът сложи край на сезона на Маями

Шарлът Хорнетс и Маями Хийт. В Шарлът домакините спечелиха със 127:126 след продължение след кош на ЛаМело Бол пет секунди преди края.
Двубоят премина при напълно поделено надмощие, като най-голямата разлика бе от осем точки в полза на Хорнетс в началото на четвъртата четвърт.
Със страхотна стрелба от тройката обаче Маями обърна резултата в своя полза и две минути преди края "горещите" бяха напред със 111:105.
Тройка на резервата Коби Уайт 14 секунди преди финалната сирена прати мача в продължение, в което Шарлът стартира по-добре. Домакините поведоха със 125:120 само 25 секунди преди края след самостоятелен пробив на ЛаМело Бол, което накара старши треньора на гостите Ерик Сполстра да вземе таймаут.
Веднага след него Тайлър Хиро вкара тройка за Маями, а след подновяването на играта съотборниците му форсираха грешка и отнеха топката. Бол фаулира Хиро и го прати на наказателната линия за три опита, като и трите бяха успешни за 126:125.
Последва атака на Бол, която бе успешна, а в последната секунда Девиън Мичъл опита да донесе успеха на Маями, но стрелбата му бе парирана.
Бол завърши с 30 точки и 10 асистенции за Шарлът, Майлс Бриджес добави 28 точки, а Брендън Милър реализира 23. За тима на Маями, който загуби в началото на втората четвърт звездата си Бам Адебайо заради контузия, най-резултатен с 28 точки бе Девиън Мичъл, още 27 реализира Андрю Уигинс, а Хиро завърши с 23.
Победата праща Шарлът в мача за осмото място, където съперник на тима ще бъде загубилият от двойката между Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик. За Маями поражението сложи край на сезона.
Плей-ин турнир в Националната баскетболна асоциация:
Източна конференция:
9-Шарлът - 10-Маями - 127:126 след продължение
Шарлът ще играе за осмото място срещу загубилия от двойката 7-Филаделфия - 8-Орландо. Маями отпада