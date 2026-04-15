Шарлът сложи край на сезона на Маями

Шарлът Хорнетс и Маями Хийт. В Шарлът домакините спечелиха със 127:126 след продължение след кош на ЛаМело Бол пет секунди преди края.

Двубоят премина при напълно поделено надмощие, като най-голямата разлика бе от осем точки в полза на Хорнетс в началото на четвъртата четвърт.

Със страхотна стрелба от тройката обаче Маями обърна резултата в своя полза и две минути преди края "горещите" бяха напред със 111:105.

Тройка на резервата Коби Уайт 14 секунди преди финалната сирена прати мача в продължение, в което Шарлът стартира по-добре. Домакините поведоха със 125:120 само 25 секунди преди края след самостоятелен пробив на ЛаМело Бол, което накара старши треньора на гостите Ерик Сполстра да вземе таймаут.

HORNETS ELIMINATE HEAT IN INSANE OT ENDING 🤯🤯🚨



CHARLOTTE ADVANCES TO NEXT ROUND OF PLAY-IN 🔥 pic.twitter.com/IqYf8BfBbO — Bleacher Report (@BleacherReport) April 15, 2026

Веднага след него Тайлър Хиро вкара тройка за Маями, а след подновяването на играта съотборниците му форсираха грешка и отнеха топката. Бол фаулира Хиро и го прати на наказателната линия за три опита, като и трите бяха успешни за 126:125.

Последва атака на Бол, която бе успешна, а в последната секунда Девиън Мичъл опита да донесе успеха на Маями, но стрелбата му бе парирана.

Бол завърши с 30 точки и 10 асистенции за Шарлът, Майлс Бриджес добави 28 точки, а Брендън Милър реализира 23. За тима на Маями, който загуби в началото на втората четвърт звездата си Бам Адебайо заради контузия, най-резултатен с 28 точки бе Девиън Мичъл, още 27 реализира Андрю Уигинс, а Хиро завърши с 23.

LaMelo got an and-1 then immediately joined the Heat’s huddle 🤣🔥 pic.twitter.com/Vaay6lqNgA — Bleacher Report (@BleacherReport) April 15, 2026

Победата праща Шарлът в мача за осмото място, където съперник на тима ще бъде загубилият от двойката между Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик. За Маями поражението сложи край на сезона.

Плей-ин турнир в Националната баскетболна асоциация: Източна конференция:

9-Шарлът - 10-Маями - 127:126 след продължение



Шарлът ще играе за осмото място срещу загубилия от двойката 7-Филаделфия - 8-Орландо. Маями отпада