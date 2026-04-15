Фантастичен завършек: Дени Авдия подари билет за плейофите на Портланд

Отборът на Портланд Трейл Блейзърс официално намери място в плейофите на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, след като победи като гост Финикс Сънс със 114:110 в първата плей-ин битка в Западната конференция.

"Пионерите" влизат в същинската фаза на плейофите като поставени на седмо място и в първия кръг ще се изправят срещу втория от редовния сезон - Сан Антонио Спърс. За Финикс пък остава надеждата за спечелване на осмото място, което минава през успех над победителя от двойката между Лос Анджелис Клипърс и Голдън Стейт Уориърс.

С най-голям принос за победата на Портланд бе израелският национал Дени Авдия, който вкара 41 точки при стрелба от игра 15 от 22, овладя седем борби и достави 12 асистенции за съотборниците си. Още 21 точки прибави ветеранът Джру Холидей, а Шедон Шарп се включи от пейката с 12 точки.

Блейзърс изоставаха с 11 точки в средата на последната четвърт и с осем само три минути и половина преди края, но затвориха срещата със серия от 17:5 точки. Победният кош бе дело на Авдия, който вкара за 111:110 16 секунди преди края, а в последвалото нападение домакините от Финикс направиха пропуск чрез Джейлън Грийн.

Deni Avdija was STELLAR this season 🤩



24.2 PPG (career-high)

6.9 RPG

6.7 APG (career-high)



He's just the second player in franchise history to average at least 24/6/6 - joining Clyde Drexler (1991-92). pic.twitter.com/6nKvJfcDQJ — NBA (@NBA) April 14, 2026

Именно Грийн бе най-резултатен за "слънцата" с 35 точки, Девин Букър прибави 22, а с 20 завърши Дилън Брукс.