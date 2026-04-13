Торонто спечели битката за топ 6 на Изток, Орландо и Филаделфия ще играят в плей-ин турнира

Финалът на редовния сезон в Източната конференция на НБА не разочарова и предложи страхотна битка буквално до последната сирена. Цели три отбора в лицето на Торонто Раптърс, Орландо Меджик и Филаделфия 76ърс бяха замесени в битката за последното шесто място, даващо право на участие в плейофите. Големият победител в тази оспорвана надпревара бе тимът на Торонто, който взе домакинството си на Бруклин Нетс със 136:101 (32:27 38:34 30:23 36:17) и спечели визата за плейофите.

Големият герой за Раптърс бе крилото Ар Джи Барет, който бе най-резултатен на паркета със своите 26 точки, 3 борби и 2 асистенции, а неговият съотборник гардът Скот Барнс спомогна за изразителната победа със своя трипъл-дабъл, оформен от 18 точки, 12 борби и 12 асистенции.

Раптърс дори си извоюваха още по-изгодна позиция за старта на плейофите, тъй като Атланта Хоукс загуби гостуването си на Маями Хийт със 117:143 (24:33 37:37 23:29 33:44) и сдаде петото място в Торонто.

По този начин Торонто избегна изключително тежък сблъсък в първия кръг на директните елиминации с много силни Ню Йорк Никс, който завърши на третото място и завърши редовния сезон в смазваща форма, записвайки 12 победи в последните 16 мача. Вместо това Таптърс ще играят с четвъртия Кливланд Кавалиърс, който обаче също не е за подценяване, защото от началото на април насам изигра 8 мача и спечели 6 от тях.

Освен това Торонто бе улеснен от прекия си конкурент за топ 6 Орландо Меджик, който имаше прекалелно сложно предизвикателство в лицето на Бостън Селтикс. "Келтите" се оформиха като най-сериозния преследвач на Източния лидер Детройт Пистънс и логично надвиха Меджик с крайното 113:108 (20:29 32:32 42:40 19:27).

Орландо все пак прелоци битка на съперника си и дори водеше на голямата почивка с девет точки, а в края дори мачът вървеше към продължения, но тройка 31 секунди преди сирената реши срещата в полза на Бостън.

