Иван Станев: Казах на момчетата, че днес излизаме не да се спасяваме, а излизаме, за да се класираме на финал

"Казах на момчетата, че днес в зала "Младост" излизаме не да се спасяваме, а излизаме, за да се класираме на финал", каза треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев след победата с 3:1 над Локомотив Авиа (Пловдив) в среща №4 от полуфиналния плейоф помежду им в efbet Супер Волей.

Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

"Тези момчета трябва да изиграят 3-4 мача, за да видят каква е атмосферата отвътре. Сега в Пловдив трябва да изиграем един правилен мач", добави Станев.

Станев коментира и Любослав Телкийски, който игра като разпределител през целия мач.

"Любо е едно отговорно момче. Стоян Димитров също оправда минутите, които му дадох. Но да оставим имената настрани", заключи наставникът на Нефтохимик.

