Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 0:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) приема настоящия вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив) в решителен четвърти мач от полуфиналните плейофи в efbet Супер Волей. Срещата е тази вечер от 19,00 часа в зала "Младост".

Към момента Локомотив Авиа с 2-1 победи в серията, в която се играе до 3 спечелени мача от 5 възможни.

Дали пловдичани ще се класират за финала за втора поредна година или Нефтохимик ще стигне до решаващ пети мач, ще се разбере тази вечер.

В началото на първия гейм на срещата домакините от Нефтохимик поведоха с 2:0 след атака на Ади Османович и отлична блокада на Мартин Кръстев. Постепенно Локомотив изравни при 4:4 след атака през центъра и блок на Ивайло Дамянов. Бургазлии отново дръпнаха при 8:5 след сгрешен сервис на Кристиян Алексов и атака в аут на Тодор Вълчев от гостите, както и успешна контра на Рикардо Жуниор. Разликата нарасна до 12:8 след контра на разпределителя Любослав Телкийски, което накара треньорът на Локомотив Найден Найденов да поиска прекъсване. Въпреки това, последва блокада на Рикардо Жуниор за 13:8. Нефтохимик запази преднината си до 16:11 след атака-пайп на Жуниор. След това пловдичани намалиха изоставането си до 14:16 след нова атака на Ивайло Дамянов, ас на Кристиян Алексов и грешка в атака на Калоян Балабанов от домакините. Това принуди Иван Станев да вземе тайм-аут за Нефтохимик. Постепенно Локомотив стигна до ново равенство при 18:18 след две поредни силни атаки на Тодор Вълчев. Нефтохимик веднага си върна предимството при 21:19 след грешка от сервис на Вълчев и нов блок на Мартин Кръстев. Пловдичани за пореден път изравниха при 23:23 след сгрешен сервис на Телкийски и контра през центъра на Дамянов. Двата тима продължиха да се борят за всяка топка и точка до 26:26, но в крайна сметка Локомотив измъкна гейма с 28:26 след две страхотни контри на Жулиен Георгиев и Кристиян Алексов.

Полуфинал №4:

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 0:1 (26:28)

НЕФТОХИМИК 2010: Любослав Телкийски, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Ясен Петров-либеро (Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Александър Николов - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

