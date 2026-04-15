Рони О'Съливан е базиран в Ирландия по данъчни причини

Рони О’Съливан потвърди, че ще пътува за Световното първенство по снукър от новата си база в Дъблин. 50-годишният легендарен майстор на щеката ще лети за турнира от Ирландия по данъчни причини, след като напусна дома си във Великобритания и се премести в Дубай със съпругата си Лайла Руас.

Световното по снукър започва в събота и ще продължи до 4 май в „Крусибъл“ в Шефилд.

Рони О'Съливан загря за Световното с успех над Джон Хигинс

О’Съливан, който в неделя спечели първия трофей „Джон Върго“, след като победи Джон Хигинс в Ирландия, разкри, че вече живее в Ирландия „доста често“, като по време на сезона в снукъра лети напред-назад до Великобритания.

„Преди няколко седмици започнах да играя що годе добре“, каза седемкратният световен шампион. „В продължение на три години бях много слаб, почти всеки ден. Така че не мислех, че някога отново ще имам ден, в който да се чувствам добре.

Но през последния месец се чувствам добре. Така че беше приятно да се чувствам комфортно на масата. Публиката тук беше невероятна. На всяко място, където играем в Ирландия, но особено тук, в Goffs, атмосферата е наелектризираща. Невероятна.

Живея тук доста често вече. Прекарвам по три месеца в годината тук. Винаги съм обичал да идвам в Ирландия. Тя винаги е имала специално място в сърцето ми.

Но след като живях тук през последната година или нещо такова, беше страхотно. Не бих го искал по друг начин.“

О’Съливан обяви намерението си да се премести в Близкия изток след отпадането си на полуфиналите на Световното първенство миналата година.

По-късно той призна, че преместването в Дубай е променило изцяло начина, по който се чувства, и е направило пътуванията по света по време на сезона в снукъра по-лесни за понасяне.

Новият му дом в Дубай служи като по-удобна база за турнири в Близкия изток и Китай.

„След известно време това те изтощава. Най-вече джетлагът. Никога не се възстановяваш напълно“, каза той за тежките пътувания, които снукърът изисква. „Водех си дневник и около 90 дни в годината бях в състояние като на зомби. Отдавам голямо значение на това да се чувстваш добре, на благосъстоянието си и на това да си в оптимална форма.

Това противоречеше на всичките ми принципи и ценности. Знаех, че никога не мога да играя най-добрия си снукър, ако не съм в синхрон психически и физически.

Макар че се справях що-годе добре, знаех, че не играя най-добре, защото просто не беше възможно. Бях толкова уморен, бях смазан и през повечето време просто исках да спя.

Като играч искаш да се чувстваш готов да играеш. Много е трудно, когато постоянно пътуваш напред-назад, особено ако се представяш добре в турнирите. Трябва да се опитваш да го управляваш възможно най-добре.“

Ракетата разкри, че съпругата му Руас също е изиграла важна роля в решението им да се преместят в Дубай.

Говорейки пред The Sun за новия си живот в чужбина, той каза: „Наистина е много добре. Имам страхотна база за тренировки там, което беше една от основните причини да отида. Имах трудности да намеря място, където да играя. Или трябваше да хващам влак до Шефилд, или да се преместя да живея в Шефилд.

Но жена ми не беше особено запалена по идеята за Шефилд. Така че тя каза, че или отиваме в Испания, или в Дубай. А аз си помислих – Дубай е по-близо до Китай. Очевидно е и в Близкия изток. Всички турнири, в които играя, и цялата работа, която върша, са там. Просто имаше смисъл да отидем в Дубай.“