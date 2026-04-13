Рони О'Съливан загря за Световното с успех над Джон Хигинс

Рони О'Съливан загря за предстоящото си участие на световното първенство, като спечели първото издание на турнира John Virgo Trophy. О’Съливан разгроми съперника си от „Випуск ’92“ Джон Хигинс с 6-0 на финала и взе титлата, както и наградата от 20 000 евро на емблематичното място Goffs в Килдеър.
Турнирът беше организиран в памет на обичания бивш шампион на UK Championship Джон Върго, който почина неочаквано през февруари. Освен това участие взеха и трикратният световен шампион Марк Уилямс и седемкратният световен шампион Стивън Хендри.
Срещите се играха по специалните правила „Snooker 900“ – с игрови часовник, лимит за удар и бяла топка „в ръка“ при фаул.
Ракетата започна ударно, вкарвайки дълга червена и правейки серия от 125 точки. След това увеличи преднината си с нова серия от 68. В третия фрейм и двамата играчи допуснаха грешки, но решаващият момент беше фаул на Хигинс, който удари първо черната топка. Това даде на О’Съливан бяла топка в ръка, от което той се възползва с брейк от 65 за 3-0.
В четвъртия фрейм О’Съливан беше близо до максимален брейк от 147, но пропусна трудна червена при 96 точки.
След почивката Хигинс така и не успя да влезе в ритъм, а О’Съливан продължи да доминира. Нов фаул на шотландеца доведе до още една серия от 73 точки за англичанина, който затвори мача с убедителното 6-0.
Макар успехът да не се води официална титла, той със сигурност ще даде увереност на О’Съливан преди Световно първенство по снукър, което започва на 18 април в Крусибъл.
50-годишният англичанин не е печелил ранкинг турнир от над две години, но показва добра форма. В последното си участие на World Open в Китай той направи рекорден брейк от 153 и стигна финал, където загуби от Тепчая Ун-Нух.
След победата си О’Съливан отдаде почит на публиката и на Джон Върго:
„Както каза и Джон (Хигинс), публиката беше невероятна. Атмосферата тук в Ирландия, особено в Goffs, е фантастична.
Турнирът е в памет на Джон Върго. Дъщеря му и синът му са тук. Той беше като втори баща за мен. Всички в снукъра го обичаха, така че този уикенд е и за него – да продължим да пазим името му живо.“