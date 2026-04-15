Заплашеният от наказание Рафиня се разкая

Напрежението от снощния двубой, който завърши с елиминирането на Барселона от Атлетико Мадрид, се усети не само на терена, но и след края на мача. Рафиня, който пропусна срещата поради контузия, се превърна в един от главните герои след последния съдийски сигнал. Докато играчите на „блаугранас“ благодариха на своите привърженици, бразилецът се обърна към трибуната с фенове на „дюшекчиите“ и неколкократно повтори „pa’ fuera“ („вън“), придружавайки думите си с жестове. Това бе явна препратка към очакванията му, че Атлетико ще отпадне в следващия кръг на Шампионската лига.

Сцената беше уловена от камерите на DAZN и впоследствие разпространена в публикация в Инстаграм. Ден след мача Рафиня реши да потуши напрежението и поднесе извиненията си чрез коментар под същия пост.

Футболистът оправда реакцията си, като заяви, че всичко се е случило в момент на силно напрежение: „Това беше действие, извършено в напрегнат момент, в отговор на фен, който ме обиждаше“. Той също така изрази съжаление за поведението си: „Извинявам се за жеста си, който не отговаря нито на моите ценности, нито на моя характер“.

Това обаче не беше единственият случай, в който бразилецът публично показа гнева си. В микс зоната Рафиня отправи остри критики към съдийството след няколко спорни ситуации в срещата, като стигна дотам да заяви, че „този мач беше грабеж“. Той се оплака и от критериите на рефера, смятайки наказанията за мадридския тим за недостатъчни: „Атлетико извърши не знам колко нарушения... а съдията не показа нито един жълт картон“.

Крилото на каталунците отиде още по-далеч в изявленията си, разкривайки разочарованието си от случилото се по време на сблъсъка: „Наистина исках да разбера този страх сред съдиите Барселона да постигне победа“.

За острия си език Рафиня е заплашен от наказание.

