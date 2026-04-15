  2. Манчестър Юнайтед
От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

  • 15 апр 2026 | 14:29
От Манчестър Юнайтед са взели решение да официално да обжалват червения картон на Лисандро Мартинес, който аржентинецът получи при поражението от Лийдс в понеделник вечер. Бранителят бе изгонен в началото на втората част за дръпване на косата на Доминик Калвърт-Люин при единоборство между двамата в средата на терена. Първоначално реферът на двубоя Пол Тиърни подмина ситуацията, но бе изпратен да я прегледа повторно на монитор след намеса на ВАР, което доведе до изгонването на играча на “червените дяволи”. На “Олд Трафорд” са оптимисти, че този път изключително дискусионната ситуация предизвика много спорове и разнопосочни мнения.

“Червените дяволи” на няколко пъти влизаха в пререкания със съдийската комисия на Премиър лийг в последните седмици, след като обжалваха неуспешно изгонването на Хари Магуайър срещу Борнемут. В двубоя с “черешките” от Манчестър Юнайтед изразиха силно негодувание и от неотсъдена дузпа срещу Амад Диало, в ситуацията, предхождаща изгонването на Магуайър с по-малко от минута.

Бруно Фернандеш: Ако говоря за съдията, ще си навлека проблеми
Снимки: Gettyimages

