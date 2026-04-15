Маркиньос: Мачът беше тежък, горди сме

Защитникът на Пари Сен Жермен Маркиньос призна, че европейският клубен шампион е изпитал трудности в реванша срещу Ливърпул от четвъртфиналите в Шампионската лига. Парижани спечелиха с 2:0 в Англия след голове на Усман Дембеле и продължават на полуфиналите след общ резултат 4:0.

"Ливърпул използва силните си страни, но ние бяхме доста солидни. Най-накрая вкарахме в тяхната врата. Трябва да знаеш как да го правиш и да бъдеш силен, когато нещата станат трудни. Знаехме, че не сме се класирали след първия мач, така че трябваше да спечелим", категоричен беше бранителят пред Канал+.

Неговият съотброник Матвей Сафонов е щастлив от поредния успех на Пари Сен сен Жермен. "Мачът беше наистина тежък. Горди сме и сме щастливи, че успяхме да спечелим. Показахме, че сме тук само за победа, което е важно. Чувството е прекрасно, а класирането за полуфиналите е емоционално", каза вратарят на френския първенец.

Снимки: Gettyimages