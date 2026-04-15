  Маркиньос: Мачът беше тежък, горди сме

Маркиньос: Мачът беше тежък, горди сме

  • 15 апр 2026 | 11:31
Защитникът на Пари Сен Жермен Маркиньос призна, че европейският клубен шампион е изпитал трудности в реванша срещу Ливърпул от четвъртфиналите в Шампионската лига. Парижани спечелиха с 2:0 в Англия след голове на Усман Дембеле и продължават на полуфиналите след общ резултат 4:0.

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

"Ливърпул използва силните си страни, но ние бяхме доста солидни. Най-накрая вкарахме в тяхната врата. Трябва да знаеш как да го правиш и да бъдеш силен, когато нещата станат трудни. Знаехме, че не сме се класирали след първия мач, така че трябваше да спечелим", категоричен беше бранителят пред Канал+.

Неговият съотброник Матвей Сафонов е щастлив от поредния успех на Пари Сен сен Жермен. "Мачът беше наистина тежък. Горди сме и сме щастливи, че успяхме да спечелим. Показахме, че сме тук само за победа, което е важно. Чувството е прекрасно, а класирането за полуфиналите е емоционално", каза вратарят на френския първенец.

Снимки: Gettyimages

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

  • 15 апр 2026 | 06:51
  • 4263
  • 2
Флик: Трябваше да вкараме още голове

Флик: Трябваше да вкараме още голове

  • 15 апр 2026 | 06:31
  • 7219
  • 8
Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

  • 15 апр 2026 | 06:12
  • 5106
  • 1
Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

  • 15 апр 2026 | 05:49
  • 2858
  • 1
Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

  • 15 апр 2026 | 05:22
  • 6937
  • 11
Отиде си бивш шеф на френския футбол

Отиде си бивш шеф на френския футбол

  • 15 апр 2026 | 04:37
  • 2745
  • 0
Виж всички

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 11:23
  • 2122
  • 0
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 9718
  • 28
10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 91741
  • 467
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 11063
  • 21
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 2558
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 7258
  • 1