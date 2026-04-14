Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

Голмайстор номер 1 на България Димитър Бербатов беше модератор по време на среща в Министерски съвет в присъствието на министър-председателя Андрей Гюров и спортния министър Димитър Илиев. Бившият нападател на ЦСКА, Тотнъм и Манчестър Юнайтед изнесе доклад във връзка със своя анализ относно проблемите в българския спорт и тяхното решение.

Димитър Илиев: Спортът да бъде приоритет независимо кой управлява

Накрая на сбирката прочутият футболист връчи огромна папка и флашка на министъра на спорта. По-късно председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева похвали Бербатов за свършената работа.