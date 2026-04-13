Иван Кочев: Очаквам футболна битка

На стадион „Христо Ботев“ в Габрово, Марица (Милево) ще играе утре със Септември (Тервел) полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Запознахме се със силните и слабите страни на противника. Опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Води ги много добър треньор Георги Иванов-Геша. Очаквам футболна битка. Един мач, турнирен мач. Трябва да се изиграе разумно. Да допуснем по-малко грешки от съперника. Да реализираме положенията си“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).