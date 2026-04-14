  Bulgaria starts 2026 with a match against Ukraine

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

Българският национален отбор по волейбол pа мъже ще започне сезон 2026 с участие в силния приятелски турнир „Силезия Къп“ в Полша.

Вече е ясна и програмата на „лъвовете“ в надпреварата.

Турнирът ще се проведе в два града – Сосновец и Катовице, като участие ще вземат 4 отбора: домакинът Полша, България, Сърбия и Украйна. Надпреварата ще се играе в класически кръгов формат, при който всеки среща останалите три съперника.

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Програма на България:

Българският тим, който е световен вицешампион от 2025 година, ще стартира участието си на 20 май със сблъсък срещу Украйна в Сосновец. След ден почивка селекцията се мести в Катовице, където ще изиграе още два мача:

• 20 май (Сосновец): България – Украйна

• 22 май (Катовице): България – Сърбия

• 23 май (Катовице): България – Полша

Програмата предвижда по два мача на ден. „Силезия Къп“ ще бъде първа крачка в подготовката за Лигата на нациите, където Полша ще защитава титлата си от миналия сезон.

