Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Страхотна инициатива, която посочи и решения!

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев говори след срещата на спортните федерации в Министерски съвет с премиера Андрей Гюров, министъра на спорта Димитър Илиев и съветникът по спортните въпроси Димитър Бербатов.

“Страхотна инициатива, която посочи и решения, които могат да дадат взети от следващото редовно правителство. На всички е ясно, че ММС е последното по важност министерство, и последното по финансиране…Трябва да има повече пари за спорт! Спортът е превенция! Тези стъпки, които се създадоха сега в момента са добри, че федерациите и клубовете ще могат да работят по-спокойно. Мисля, че това, което направи екипът на Митко Бербатов показа пътищата, които могат да се направят. Надявам, се, че това ще е една добра оправна точка за следващото редовно правителство”, заяви Любо Ганев.

“Ние много неща като федерация, може да си откраднем, не само от нашите федерации, но и от чужди такива. Имаме високи цели и само с това, което от идва от държавата, няма как да ни стигне.

Ние сме втората федерация по бюджет с над 8 милиона евро. Този път сме си го поставили и работим по него. Волейболът е колективен спорт и аз знам, че резултатът може да се постигне само когато се работи в екип. Във футбола Лео Меси може да вземе топката и сам да вкара гол, в баскетбола някой взима топката и вкарва кош.

Във волейбол има докосване на топката за секунда. Сам не може да направиш нищо. Може да си най-добрият нападател, но ако няма кой да ти подаде топката, не може да направиш нищо. Във волейбола винаги зависиш от своя съотборник. Ние отдавна сме приели този колективен начин на работа. Ние активно продължаваме да си търсим партньори.

Днес положихме една добра основа за бъдещо развитие и за Закона за спорта и начина, по който се прави спорт в България”, допълни Любо Ганев.