Яник Синер благодари на феновете за подкрепата в Монте Карло

Италианският тенисист Яник Синер благодари на феновете за подкрепата им след спечелването на титлата от "Мастърс" турнира в Монте Карло.

Синер победи испанеца Карлос Алкарас със 7:6(5), 6:3 на финала.

„Момчета, просто исках да ви благодаря огромно за подкрепата през тази много, много специална седмица. Надявам се, че се наслаждавате на този момент и ще се видим много, много скоро. Чао-чао!“, сподели Синер в социалните мрежи.

24-годишният Синер спечели 26-ата титла на сингъл от ATP в кариерата си. С победата си в Монте Карло той се завърна на първо място в световната ранглиста, измествайки Алкарас.

