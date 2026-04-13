Синер: Изобщо не беше лесно, изненадан съм

Внимателната подготовка отново беше в основата на триумфа на Яник Синер на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло, като победата му над Карлос Алкарас на финала в неделя го върна на върха на световната ранглиста и постави началото за останалата част от сезона на клей.

След като завърши с титлите двете надпревари на твърди кортове в Индиън Уелс и Маями, се очакваше Синер да пропусне Монте Карло, за да презареди батериите си, но 24-годишният италианец беше нетърпелив да натрупа инерция. Победата му със 7:6(5), 6:3 над Алкарас му донесе първата голяма титла на тази настилка и го направи единственият играч след Новак Джокович през 2015-а, спечелил първите три титли от сериите "Мастърс" за сезона.

„Изобщо не беше лесно. Изненадан съм по положителен начин“, каза Синер пред медиите.

Въпреки че пристигна рано в Индиън Уелс миналия месец, за да подготви тялото си за жегата на калифорнийската пустиня, фокусът му преди Монте Карло беше по-тактически, съсредоточен върху усъвършенстване на селекцията на удари и адаптиране към всеки опонент.

„Всеки ден се събуждам и се опитвам да се подобрявам и да ставам по-добър като играч, обясни италианецът, цитиран от агенция Ройтерс.

„Тук го правим ден след ден, опитвайки се да разберем кой е най-добрият стил срещу всеки опонент, защото не съм играл един и същ вид тенис срещу всички. Това означава много за мен и ще ми трябва малко време, за да осъзная какво се е случило. Ще бъде добре да имам няколко дни почивка сега далеч от кортовете. Всичко беше доста натоварено, един турнир след друг, така че ще видим какво ще предстои“, добави той.

Очаква се Синер да се завърне в игра в Мадрид по-късно този месец или в Рим в началото на май. Титлата от Монте Карло ще даде психологическо предимство на Синер, тъй като Откритото първенство на Франция наближава.

Алкарас, който победи съперника си на финала на "Ролан Гарос" миналата година в пет сета, е напълно наясно колко много се е подобрил Синер на клей.

„Видяхме нивото на Яник на клей и мисля, че той се подобрява много година след година.Той достига ниво на клей, което ще бъде наистина опасно за всички“, коментира испанецът.

Основната схема на Откритото първенство на Франция започва на 24 май.

